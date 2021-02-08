الشاهين: الموافقة على منح أبناء الكويتيات الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف

أعلن رئيس لجنة «المرأة والأسرة والطفل» أسامة الشاهين أن اللجنة وافقت على اقتراح منح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين بالإضافة إلى منحهن الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين ومعاملتهم معاملة الكويتيين في الوزارات.

وأضاف الشاهين أن اللجنة اجتمعت اليوم بـ 5 جهات حكومية ووطنية معنية بشؤون المرأة والطفل ونقلت لهم ملاحظات وثغرات لاحظها المجتمع المدني، مثمنا الجهود الحكومية ومطالبا بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري.

وفي شأن آخر، وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل عن عدد الحالات اتي استقادت من المادة (153) من قانون الجزاء بخصوص تخفيف عقوبة قتل الأم أو الأبنة أو الأخت.

وقال: «لمّا كانت المادة (153) من قانون الجزاء الكويتي تقرر تخفيف عقوبة قتل الأم أو الأبنة أو الأخت في بعض الحالات الجنائية، للحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو الغرامة فقط. لذا يرجى إفادتي بعدد الحالات التي استفادت من تخفيف عقوبة القتل الوارد في المادة (153) المشار إليها، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية».