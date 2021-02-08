وفيات يوم الاثنين 8 فبراير 2021

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روسيا 2018
اليوسف يناشد الخالد باستثناء “اتحاد القدم” من ايقاف النشاط الرياضي
منذ يومين
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كلوب عن الوافدين الجدد: حضروا “الفيلم” بعد انتصافه
منذ 3 أيام
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“هيئة الرياضة” تدعو الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي لمدة شهر
منذ 4 أيام
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برشلونة يتفادى مفاجآت غرناطة بسيناريو مثير
منذ 5 أيام
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اقتصاد
“ملاك المطاعم”: نرفض أي إغلاق جديد يضاعف خسائرنا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير المالية: المركز المالي للكويت قوي لكن السيولة قاربت على النفاد
منذ 5 أيام
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تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 39,9 مليار دولار في عام 2020
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“كورونا” يكبد السياحة العالمية خسائر “مليارية”
منذ أسبوعين
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روسيا 2018
اليوسف يناشد الخالد باستثناء “اتحاد القدم” من ايقاف النشاط الرياضي
منذ يومين
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كلوب عن الوافدين الجدد: حضروا “الفيلم” بعد انتصافه
منذ 3 أيام
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“هيئة الرياضة” تدعو الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي لمدة شهر
منذ 4 أيام
أضف تعليق
برشلونة يتفادى مفاجآت غرناطة بسيناريو مثير
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“ملاك المطاعم”: نرفض أي إغلاق جديد يضاعف خسائرنا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير المالية: المركز المالي للكويت قوي لكن السيولة قاربت على النفاد
منذ 5 أيام
أضف تعليق
تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 39,9 مليار دولار في عام 2020
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“كورونا” يكبد السياحة العالمية خسائر “مليارية”
منذ أسبوعين
أضف تعليق
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