السعدون: آخر فترات البرودة تبدأ غدا بدخول موسم “العقارب”

قال الباحث الفلكي الكويتي عادل السعدون إنه بانتهاء موسم الشبط اليوم يدخل موسم العقارب الذي يبدأ غدا ويستمر إلى 20 مارس المقبل وهو آخر فترات البرودة ليصبح الجو أكثر دفئا بآخر أيامه قبل بدء موسم الصيف.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية إن موسم العقارب يتكون من 3 نجوم هي (سعد الذابح) ويقع في برج الجدي و(سعد البلع) و(سعد السعود) اللذان يقعان في برج الدلو وكل نجم مدته 13 يوما بما مجموعه 39 يوما.

وأوضح أن العقرب الأول (عقرب السم) يبدأ غدا عند ظهور النجم (سعد الذابح) ويستمر حتى 22 فبراير الجاري وسمي بـ(عقرب السم) لشدة برودته.

وذكر إن العقرب الثاني هو (عقرب الدم) وسمي بذلك لبرودته أيضا ويبدأ مع ظهور نجم (سعد البلع) في 23 الجاري ويستمر حتى السابع من مارس المقبل، يليه العقرب الأخير (عقرب الدسم) ويبدأ مع ظهور نجم (سعد السعود) في الفترة من الثامن إلى 20 مارس المقبل وسمي بذلك لامتلاء بطون الماشية من العشب الوفير إذ تسمن أجسامها وتزداد أوزانها.

ولفت إلى أن الأيام التي تسمى (برد العجوز) تدخل ضمن (العقرب الثالث) إذ تبدأ غدا وتستمر سبعة أيام وهي باردة تحل بعد فترة من الأيام الدافئة تسمى (بياع الخبل عباته) وتعود هذه التسمية قديما إلى أن «البعض يبيع عباءته قبل دخول برد العجوز نتيجة العوز والحاجة أو عدم المعرفة بالمواسم وعندما يدخل عليه هذا البرد يحس بالبرد وخصوصا في الليل فيشعر بالندم لبيعه عباءته».

وأورد السعدون بعض الأمثال الشعبية المرتبطة بتلك الفترة من العام منها (إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب) إضافة إلى ما يتردد هذه الأيام من قول بعض الناس (الشوله ترد البرد من أوله) و(الشوله) آخر نجم في مجموعة العقرب ويقع على ذيله، مبينا أنه بعد موسم العقارب يدخل موسم (الحميمين) في 21 مارس المقبل.

وأشار إلى أن (العقارب) يعد الموسم الخامس في السنة السهيلية التي تبدأ في 24 أغسطس مع موسم سهيل وبعده الوسم فالمربعانية الشتوية يليها موسم الشبط.