“الدستورية” تحجز طعوناً بالثانية والخامسة للحكم في 3 مارس

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي اليوم الثلاثاء الطعون رقم «2020/17» بالدائرة الثانية ورقم «2020/8» بالدائرة الخامسة للحكم في جلسة 3 مارس المقبل.

وأجلت «الدستورية» باقي الطعون بجميع الدوائر لجلسة 3 مارس المقبل لاطلاع الطاعنين على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الانتخاب وكشوف النتائج الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والخامسة.

وكانت المحكمة الدستورية حجزت في جلسة الأول من فبراير الجاري الطعون أرقام «11 و13 و15 لسنة 2020» الخاصة ببطلان انتخاب أحد الفائزين في الدائرة الانتخابية الخامسة بانتخابات مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم صحة عضويته وإعادة الانتخاب بالدائرة الخامسة للحكم في جلسة 3 مارس المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل باقي الطعون الخاصة في الدائرة الخامسة إلى جلسة اليوم وندب المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستخراج محاضر فرز الأصوات ومحاضر الانتخاب بالدائرة الخامسة.

وكانت «الدستورية» قررت في جلستها المنعقدة في الـ20 من يناير الماضي التأجيل إلى جلسة 1 فبراير حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وماأسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة للمرشحين.

وقررت المحكمة بموافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصل عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

كما قررت بموافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

وكانت المحكمة الدستورية أعلنت في 10 يناير الماضي عن تحديد جلسة 20 يناير من الشهر ذاته لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس.