الفريق المشترك بين “الأشغال” و “البيئة” ينفذ جولات ميدانية على مخارج الأمطار في محافظتي حولي و مبارك الكبير

قام الفريق البيئي المشترك بين وزارة الاشغال العامة و الهيئة العامه للبيئة بزيارة ميدانية لمخارج الأمطار في محافظتي حولي و مبارك الكبير.

ونفذ الفريق المشترك عملية كشف على مخارج الأمطار بالقرب من دار سلوى و بالقرب من فندق راديسون ساس بلو بمحافظة حولي وكذلك في منطقة ابو الحصانية و داخل نادي ضباط الحرس الوطني في محافظة مبارك الكبير.

وكما استعان الفريق المشترك بين (الأشغال) و (البيئة) خلال جولته الميدانية بفريق من قبل قسم المختبرات والدراسات البيئية التابع لإدارة شئون البيئة في قطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة حيث تم إستخدام سيارة المختبر المتنقل لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبة.

وسعياً منه للتأكد من سلامة مخرجات تلك المخارج قام الفريق المشترك بعملية سحب عينات لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبه، مع التأكيد على أنه وفي حال كان هناك إرتفاع في نسبة الملوثات سيتم عمل مسح ميداني لكامل الشبكة ومخاطبة الجهات المستفيده من الشبكة والمسببه للتلوث.