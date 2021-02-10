د.حسن جوهر يسأل وزير المالية عن تمويل شركة أميركية أعلنت إفلاسها

وجه النائب الدكتور حسن جوهر حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير المالية تتعلق باستثمار مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شركات ناشئة وأسس تمويل المؤسسة لبعض الشركات.

وأضاف جوهر في سؤاله: ما هي الدراسة الائتمانية التي قامت بها شركة «وفرة» قبل منحها التمويل لشركة أميركية، مع بيان أسباب الاستثمار في شركة ناشئة لم تستكمل ثلاث سنوات من العمل التجاري؟

وسأل جوهر وزير المالية أيضا عن «مسؤوليته عن خسائر بمئات الملايين من الدولارات لأموال المتقاعدين المستثمرة من قبل مؤسسة التأمينات، والإجراءات المتخذة حول موضوع تمويل شركة أميركية أعلنت إفلاسها».