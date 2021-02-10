برلمان

مهند الساير يقترح السماح للموظف الحكومي بالجمع بين وظيفتين

منذ ساعة واحدة
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تقدم النائب مهند الساير باقتراح بقانون يسمح للموظف الحكومي بالجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الأهلي أو العمل في الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله على أن يتجنب وقوع تضارب في المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها.

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