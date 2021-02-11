إشبيلية يحبط برشلونة بثنائية ويضع قدمًا في نهائي الكأس

حقق إشبيلية، انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل هدفي إشبيلية، كوندي وإيفان راكيتيتش في الدقيقتين 25 و85.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في معقل برشلونة “كامب نو”، يوم 3 مارس/آذار المقبل.

بدأت المباراة باستحواذ تام لبرشلونة، وجاءت أول فرصة للبارسا في الدقيقة 11، حيث تلقى ميسي، كرة في عمق منطقة الجزاء من جريزمان، وسدد على الطائر، لكن الحارس ياسين بونو أنقذ الموقف.

وكاد كوندي مدافع إشبيلية أن يُسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة من زميله سوسو، وسدد مباشرة على مرمى الحارس تير شتيجن، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 19.

ونجح كوندي في تسجيل الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 25، حيث تلقى تمريرة من فرناندو، وراوغ صامويل أومتيتي، قبل أن يُسدد كرة أرضية أقصى يسار الحارس تير شتيجن.

ووصلت الكرة إلى إسكوديرو الظهير الأيسر لإشبيلية داخل منطقة جزاء برشلونة، وأرسل تصويبة صاروخية تألق تير شتيجن في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، انفرد المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية بمرمى برشلونة بعد مراوغة مينجويزا، قبل أن ينجح أومتيتي في قطع الكرة ببراعة في الدقيقة 52.

وهدد ليونيل ميسي، مرمى إشبيلية بتصويبة داخل منطقة الجزاء أسفل يمين الحارس ياسين بونو، الذي تألق وتصدى لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 55.

ونفذ ميسي، ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66، لكن ياسين بونو نجح في التصدي لها على مرتين.

وواصل ميسي، مسلسل إهدار الفرص، حيث وصلت له كرة من زميله ديمبلي داخل المنطقة، وسدد يسارية قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 71.

ونجح إيفان راكيتيتش في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 85، حيث تلقى كرة من توريس خلف دفاع برشلونة، وانطلق لينفرد بالحارس تير شتيجن ويُسدد على يمينه، ورفض الاحتفال بالهدف.

وتألق ياسين بونو في التصدي لركلة حرة مباشرة نفذها ليونيل ميسي، على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 90، ليؤمن انتصار أصحاب الأرض، ويضع الفريق الأندلسي قدمًا في المباراة النهائية، في انتظار لقاء الإياب.





