رئيس الطيران المدني ووكيل “الأشغال” تفقدا مبنى الركاب الجديد

تفقد رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود مبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي في اطار متابعة سير الأعمال للمشروع برفقة وكيل وزارة الأشغال المهندس إسماعيل الفيلكاوي والمدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان وعدد من مسؤولي الطيران المدني ووزارة الأشغال.

وقد اطلع الحضور على شرح مفصل من مدير المشروع المهندس فيصل الأستاذ يتضمن مراحل سير المشروع ونسبة الإنجاز التي وصلت الى 41 في المئة، كما استعرض مدير المشروع آخر المستجدات لمبنى الركاب الجديد الذي يعتبر أحد اهم المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية «كويت جديدة 2035».