تقصي التسلسل الجيني لـ”كورونا” خليجياً

كلّف وزراء الصحة الخليجيون، خلال اجتماع استثنائي عقدوه افتراضيا أمس (الخميس)، فريق عمل من المختصين في الفيروسات للقيام بدراسة التسلسل الجيني لفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد – 19)، بهدف الحد من انتشاره في المنطقة، حيث وصل عدد الحالات فيها إلى ما يقارب 1.3 مليون، منها إصابات بالنوع المتحور من الفيروس.

ووافق الوزراء على اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعلاج «كوفيد – 19» بنسخته الثانية، والحرص على علاج مواطني دول «مجلس التعاون الخليجي» بالمجان في حال تشخيص مرض «كوفيد – 19»، في أي من دول المجلس، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص السلالات الجديدة والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل دولة، ومدى فاعلية فحوصات «بي. سي. آر» لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة معلومات اللقاحات التي يتم تسجيلها ومدى فاعليتها مع مختلف الأعمار والتحورات والأعراض الجانبية التي يتم رصدها.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعتزم توفير 96 مليون جرعة من لقاح شركة «أكسفورد – أسترازينيكا» للدول الأفريقية أواخر فبراير (شباط) الحالي، عبر مرفق «كوفاكس» الذي تديره المنظمة، على أن يتم توزيعها أوائل شهر مارس (آذار) المقبل.

ومنحت المنظمة الدولية اعتمادها للقاح «أكسفورد – أسترازينيكا»، بعد يومين من قرار جنوب أفريقيا تعليق استخدامه بعد رصدها «نتائج مخيبة للآمال» بشأن فاعليته ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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