قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: أبلغني رئيس الوزراء موافقة الحكومة على طلب عقد جلسة خاصة تتعلق بكورونا وإجراءات الحكومة، مبينا انها ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف: أدعو النواب إلى إجراء مسحة PCR ، وسأوجه الدعوة لعقد الجلسة.
الغانم: أبلغني رئيس الوزراء بالموافقة على عقد جلسة خاصة حول «كورونا وإجراءات الحكومة».. وتعقد الثلاثاء
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: أبلغني رئيس الوزراء موافقة الحكومة على طلب عقد جلسة خاصة تتعلق بكورونا وإجراءات الحكومة، مبينا انها ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
أضف تعليق