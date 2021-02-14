الغانم: أبلغني رئيس الوزراء بالموافقة على عقد جلسة خاصة حول «كورونا وإجراءات الحكومة».. وتعقد الثلاثاء

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: أبلغني رئيس الوزراء موافقة الحكومة على طلب عقد جلسة خاصة تتعلق بكورونا وإجراءات الحكومة، مبينا انها ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف: أدعو النواب إلى إجراء مسحة PCR ، وسأوجه الدعوة لعقد الجلسة.