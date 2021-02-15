“المحكمة الدستورية” تنتقل إلى مقر مجلس الأمة مجددا لإعادة فتح صناديق دائرتين انتخابيتين

قررت المحكمة الدستورية اليوم الانتقال مرة أخرى الى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لإعادة فتح صناديق الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة واستخراج محاضر فرز أصوات الانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي.

وبينت أن محاضر فرز الأصوات للدائرة الثانية هي محضر اللجنة الأصلية رقم 1 واللجان الفرعية التابعة لها أرقام 2 و3 و4 ومحضر اللجنة الأصلية رقم 21 واللجان الفرعية التابعة لها ارقام 22 و23 و24 و25.

ولفتت المحكمة الدستورية الى أنه سيتم أيضا استخراج محضر اللجنة الفرعية رقم 27 ومحضر اللجنة الفرعية رقم 48 ومحضر اللجنة الأصلية رقم 55 واللجان الفرعية التابعة لها 56 و57 و58 و59 و60 و61 و62.

وفيما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة قالت إنه سيتم استخراج محضر فرز أصوات اللجنة الأصلية رقم 17.