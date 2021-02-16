“الأوقاف” تشدد على التزام المصلين بالاشتراطات الصحية تجنباً لغلق المساجد

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي، تعميما للأئمة والخطباء بشأن الاحترازات الصحية في المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت قرارات وكيل الأوقاف على النحو التالي..

– على العاملين في المساجد التقيد بالإجراءات التالية:

1- يقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين .

2- ابقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين ، مع فتح جميع النوافذ .

3- ألا تزيد مدة خطبة وصلاة الجمعة معا عن 15 دقيقة كحد أقصى ، مع تخفيف الصلاة ومراعاه تحقيق الأركان والواجبات .

4- على الإمام التذكير بشروط السلامة الصحية والوقائية ( ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين ، ولبس الكمام ، والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لمن تظهر عليهم أعراض الأمراض ) .

5- الإلتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات ، وتعقيم الأيدي ، وتجنب الملامسة والحرص التام على التباعد الجسدي .

6- إبلاغ الإدارة المعنية في حال عدم تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية بعد التنبيه عليهم .

7- الا تزيد الخواطر بعد الصلاة المفروضة من خمس دقائق .

– على رواد المساجد التقيد بالإجراءات التالية :

1- إحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها وعدم تركها في المسجد .

2- لبس الكمام شرط لدخول المسجد مع استمرار لبسه خلال مدة بقاء المصلي وأثناء الصلاة وحتى مغادرة المسجد .

3- تعقيم الايدي قبل دخول المسجد وعند الخروج منه .

4- يضع كل مصل سجادته الخاصة به حسب العلامات الموضحة في المسجد.

5- التزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والتجاور مع باقي المصلين وذلك قبل وبعد الصلاة.

6- منع اصطحاب الأطفال للمسجد .

7- التزام المصلين بالخروج من المسجد دون تزاحم على الأبواب مع ترك مسافة مناسبة

كما قرر وكيل وزارة الأوقاف، حظر دخول المسجد على المصاب بفيروس كورونا أو المخالطين له أو من هم في الحجر المؤسسي أو المنزلي .

واضاف القرار: وفقا لفتوى هيئة الإفتاء بالوزارة رقم 10 لسنة 2020 والمشار إليها يمتنع حضور صلاة الجمعة والجماعة كل من يعاني من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة كالربو والضغط والسكري وأمراض القلب والأمراض المصاحبة للشيخوخة وغيرها وذلك حماية لهم من الإصابة بالأمراض المعدية .

وأشار القرار إلى أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية

وشدد القرار على ضرورة الإلتزام حفاظاً على أرواح المصلين وسلامتهم، مؤكداً على أنه سيتم اغلاق المسجد في حال عدم التزام المصلين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ولما جاء بالقرار الوزاري.

واختم القرار، بضرورة تنفيذ القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.