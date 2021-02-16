وزير الصحة: جائحة كورونا لن تنتهي.. وستبقى معنا إلى يوم القيامة

قال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة اليوم: «جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة»، مضيفاً: «السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين».

وتابع الدكتور باسل الصباح: «جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضاً، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره».

وأضاف: «(كلمة أن هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها) اسمعها كثيراً، ولكن أنتم اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قراراً غير سليم»، مضيفاً: «كل القرارات التي اتخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء»، موضحاً أن «الأنشطة التجارية لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية».

وأضاف قائلاً: « قد نضطر إلى الإغلاق و ⁧الحظر الكلي⁩ للحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا».

وحول ما يُثار بشأن نقل عدوى كورونا من جنسيات معينة، أوضح الوزير باسل الصباح: «غير صحيح، فـ 60%؜ من المصابين كويتيون».

وأضاف: «المصابون بالعدوى أعمار أكثرهم بين 18 و40 عاماً، وقرار تخفيض فترات الأنشطة، هو تقليل فترة الاحتكاك بين الأشخاص».