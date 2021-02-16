الغانم متحدثاً من مقاعد النواب: مشكلتنا اليوم أن الخير يخص والشر يعم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال مداخلة له في جلسة اليوم: «مشكلتنا اليوم أن الخير يخص والشر يعم، واليوم قبل أن تضعوا الحل نتمنى أن يتم الاستماع إلى المتضررين من تداعيات القرار، وما نراه أنكم لا تستمعون إلى أصحاب العلاقة».

وتابع الغانم متحدثاً من مقاعد النواب: «هناك تداعيات وصلت إلى حد تشرد أسر وحالات طلاق وإفلاس، وقد لا تكون الصورة واضحة عندكم»، مضيفاً: «العودة إلى التعليم موضوع غاية في الأهمية وقد نرى أجيالاً لا يعرفون القراءة والكتابة بسبب التعليم الإلكتروني (الأونلاين)».

وتابع الغانم: «بخصوص تعويض المتضررين أتمنى أن تنتهي اللجان المختصة من هذه القوانين والتصويت عليها خلال أول جلسة مقبلة»، مضيفاً: «الحكومة المستقيلة تحضر الجلسات ما دامت القضية من العاجل من الأمور، ولا أتصور أن هناك أهم حاليا من تداعيات وتطورات الجائحة».

وتابع: «تحية إجلال وإكبار واحترام لجميع الكوادر الصحية وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتطوعين على الجهود الاستثنائية التي قمتم وتقومون بها، وهذا الموضوع لا أحد يستطيع أن يعوضكم به لأن مجهودكم كبير جداً وهذه شهادة حق مني».