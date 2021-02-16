5 حالات وفاة و964 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الكويت

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شفاء 810 حالات من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد 167601.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الدوري الـ 106 انه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن لافتا الى ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر93 في المئة.

وأشار الى تسجيل اصابة 964 جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 179488 وتسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1014 حالة.

وقال ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 141 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10873 حالات.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 10328 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1687183 فحوصات، لافتا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 9.3 في المئة.

وأكد السند أن جهود العلماء أثمرت إنتاج اللقاحات وهي الأداة التي نستطيع الخروج بها من الجائحة، مشيرا إلى أن المناعة المجتمعية لن تتحق إلا بتلقيح العدد الأكبر من المجتمع.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

واستضاف المؤتمر الدكتورة انتصار الهندال رئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت.