“الاطفاء” تنفي نفياً تاماً منح منتسبيها دفاتر مخالفات لتغريم الغير ملتزمين بالاشتراطات الصحية

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام في بيان لها اليوم الثلاثاء حول الشائعات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها منح منتسبي قوة الاطفاء العام دفاتر مخالفات تحرر لغير الملتزمين بالاشتراطات الصحية ، حيث تنفي الادارة هذه الأخبار وهي عارية عن الصحة تماماً ، وتهيب ادارة العلاقات العامة والاعلام بعدم نشر الاخبار الغير صحيحة والتأكد قبل تداول الأخبار من المواقع الرسمية التابعة للقوة.