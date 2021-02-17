نواب يطالبون باقتصار العمل في بعض اللجان البرلمانية على المستشارين الكويتيين

طلب النواب حسن جوهر وعبد الله المضف ومهلهل المضف وحمد روح الدين ومهند الساير إصدار قرار من مكتب المجلس باقتصار الهيئات الاستشارية في عمل اللجان التشريعية والمالية والميزانيات والخارجية والداخلية والدفاع على المستشارين الكويتيين.

واعتبر النائب مهند الساير أن من غير المعقول مناقشة المسائل السيادية والحساسة مثل قضايا الجنسية والحالة المالية للدولة والاتفاقيات الدولية وعقود التسليح والوضع الأمني وغيرها تحت نظر وإشراف غير كويتيين في بلد زاخر بالعقول الوطنية المحبة، لافتا إلى أن هذه المعلومات قد تستغل مستقبلاً ضد الأمن الوطني.