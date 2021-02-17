“الداخلية”: دفتر مخالفات لرتبة عقيد فما فوق للتعامل الفوري مع مخالفي المرور

ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية اجتماعاً أمنياً بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدين، وذلك للاطلاع على الاستعدادات والجاهزية، ومناقشة آلية العمل خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

واستهل وزير الداخلية الاجتماع بالتحية والتقدير للجهود المخلصة التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية من أجل فرض الأمن والأمان والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

ووجه بضرورة اقتراح حلول عاجلة للقضايا العالقة في مختلف القطاعات، مؤكدا على الانتهاء الفوري من فتح مكاتب تحقيق في مخفري الوفرة وصباح الأحمد.

كما أوصى بضرورة صرف دفتر مخالفات لرتبة عقيد فما فوق للتعامل الفوري مع مخالفي قانون المرور، مشيرا إلى أهمية التوسع في إعطاء الصلاحيات التنفيذية لتشمل الوكلاء المساعدين.

وشدد على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح الشيخ ثامر العلي أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل واليقظة والحذر، وهي مرحلة بحاجة ماسة إلى اجتهاد وتميز على كافة الأصعدة، والتحلي بالصبر وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور الكريم وتسهيل معاملاتهم والاستماع إلى أمورهم العالقة ومحاولة حلها وفق القانون، مؤكدا على أنه لا مستحيل في حل المشكلات في المنظومة الأمنية.