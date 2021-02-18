قطر: إعفاء المُلقَّحين من الحجر الصحي بعد السفر أو المخالطة

أعلنت وزارة الصحة القطرية أن المواطنين والمقيمين في قطر الذين حصلوا على جرعتي اللقاح باتوا معفيين من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة مصابين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإعفاء من الحجر الصحي ساري المفعول مدة 3 أشهر تبدأ بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية.