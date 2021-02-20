وفيات يوم السبت 20 فبراير 2021

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20 فبراير، 2021
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روسيا 2018
“الاتحاد الآسيوي” يؤجل مواجهتي الأزرق مع أستراليا والأردن
منذ يوم واحد
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مبابي يشوه سمعة كامب نو بثلاثية تاريخية
منذ 4 أيام
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ألابا يرحل عن بايرن ميونيخ.. وريال مدريد في الكواليس
منذ 4 أيام
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“الأولمبية” تصدر تعليمات مشددة تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
عملة بتكوين تستقر بعد تجاوزها 48 ألف دولار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
تفاصيل جائزة بـ100مليون دولار من إيلون ماسك لهذه الفكرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“ملاك المطاعم”: نرفض أي إغلاق جديد يضاعف خسائرنا
منذ أسبوعين
أضف تعليق
وزير المالية: المركز المالي للكويت قوي لكن السيولة قاربت على النفاد
منذ أسبوعين
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الرأي
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شعراء سبر
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كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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رياضة
روسيا 2018
“الاتحاد الآسيوي” يؤجل مواجهتي الأزرق مع أستراليا والأردن
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مبابي يشوه سمعة كامب نو بثلاثية تاريخية
منذ 4 أيام
أضف تعليق
ألابا يرحل عن بايرن ميونيخ.. وريال مدريد في الكواليس
منذ 4 أيام
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“الأولمبية” تصدر تعليمات مشددة تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
عملة بتكوين تستقر بعد تجاوزها 48 ألف دولار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
تفاصيل جائزة بـ100مليون دولار من إيلون ماسك لهذه الفكرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“ملاك المطاعم”: نرفض أي إغلاق جديد يضاعف خسائرنا
منذ أسبوعين
أضف تعليق
وزير المالية: المركز المالي للكويت قوي لكن السيولة قاربت على النفاد
منذ أسبوعين
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الرأي
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آراؤهم
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