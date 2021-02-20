بعد أن منعهم ترامب.. أول دفعة من طالبي اللجوء تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية في عهد بايدن

عبرت مجموعة تضم 25 من طالبي اللجوء الحدود المكسيكية الأمريكية في إطار إصلاحات واسعة في مجال الهجرة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما لا يزال الآلاف ينتظرون في المكسيك دورهم.

واجتازت المجموعة الأولى الحدود على متن حافلة من مدينة تيخوانا برفقة ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وفي وقت لاحق أكد مسؤول في مركز إيواء في سان دييغو، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المجموعة وصلت إلى فندق في المدينة، علما بأن الوجهة النهائية لها غير معروفة.

ورحب “اتحاد الحريات المدنية الأمريكية” بوصولهم واعتبر ذلك “خطوة مهمة في إعادة بناء” نظام اللجوء الأمريكي.

وبحسب أرقام وزارة الأمن الداخلية الأمريكية، هناك قرابة 25 ألف حالة قيد الدراسة. وتقول المكسيك إن 6 آلاف شخص لا زالوا على أراضيها.

وبموجب برنامج الهجرة الذي طبقته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وعرف بـ”ابقوا في المكسيك”، أعيد عشرات آلاف المهاجرين غير المكسيكيين، وغالبيتهم من أميركا الوسطى، عبر الحدود بانتظار البت في طلباتهم.

لكن إدارة بايدن سارعت إلى إلغاء البرنامج المثير للجدل والمعروف رسميا باسم “بروتوكول حماية المهاجرين”، وبدأت أولى المراحل الجمعة.

وبعد تولي بايدن مهامه في 20 يناير أعلنت إدارته عزمها على إلغاء أكثر السياسات المثيرة للجدل لإدارة سلفه.

والخميس قدم الديموقراطيون إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون طموح لإصلاح نظام الهجرة بدعم من الرئيس جو بايدن، يمهد الطريق لتجنيس حوالى 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني.

المصدر: “أ ف ب”