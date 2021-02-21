تمديد العمل بقرار منع دخول الوافدين إلى الكويت حتى إشعار آخر

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بناء على تعليمات السلطات الصحية، تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة مدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.

وأوضحت الإدارة أنه “يستثنى الكويتيون من الحجز المؤسسي للفئات التالية: (المرضى المبتعثون للعلاج في الخارج – الطلبة الدارسون في الخارج – القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق – أعضاء السلك الديبلوماسي – الطواقم الطبية) على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وذكرت أنه «يستثنى من قرار منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى الكويت الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الديبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم».

وشددت على إلزام جميع الركاب القادمين بالتسجيل في منصة «كويت مسافر»، مؤكدة على شركات الطيران ضرورة التأكد من عدم قبول أي راكب غير مسجل في المنصة.

وأشارت إلى قصر قبول المسافرين الحاصلين على شهادة فحص PCR سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا، وألا تظهر على المسافر أي أعراض مثل: الرشح، العطس، ارتفاع درجة الحرارة، الكحة وغيرها.

وبينت أن من ضمن الشروط تطبيق الحجر الإلزامي لمدة 14 يوما، تبدأ بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق لمدة 7 أيام وتستكمل الأيام السبعة الأخرى في المنزل، مع الالتزام بإجراء فحصي PCR، الأول عند الوصول، والثاني في اليوم السادس من الحجر وعلى نفقة المسافر الخاصة.