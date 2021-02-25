وفيات يوم الخميس 25 فبراير 2021

نعمان عبدالرزاق عبدالكريم العماني، 74 عاماً، شيع، ت: 99936691،99562112.

حاجي عباس علي الصراف، 80 عاماً، شيع، ت: 99209950، 99799467.

عبدالله فلاح عبدالله الدلق، 44 عاماً، شيع، ت: 55594991.

عواطف عبدالله سليمان العجيل، 65 عاماً، شيعت

ريم عبداللطيف محمد العوضي، زوجة مجبل ناشي المطيري، 47 عاماً، شيعت،ت: 99696195.

سعاد محمد أمين أسد العوضي، زوجة فيصل محمد عبدالرسول عبدالله العوضي: 46 عاما ـ شيعت، ت: 99836502،69991911.

عبدالكريم عبدالعزيز علي ابل، 52 عاماً، شيع، ت: 97770000 ، 97833312.

ناصر عبدالله غدنان الشمري، 55 عاماً، شيع، ت: 99856785 ، 94949333 ، 97755500.

بوران عبداللطيف محمد العلي: 72 عاماً، شيعت، ت: 99030741.