“الإعلام” تنعى مشاري البلام

نعت وزارة الإعلام أحد نجوم الدراما والمسرح في البلاد المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم مشاري البلام الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد رحلة عطاء ممتدة.

ونقلت المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام أنوار مراد تعازي ومواساة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن بداح المطيري إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية، داعياً المولى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت مراد إن الراحل قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجاً لدى جمهور المتابعين في الكويت وخارجها، ويعد أحد النجوم الذين قدموا اسهامات بارزة للأعمال الفنية الكويتية.