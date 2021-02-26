اليابان تتعهد بدفع 415 ألف دولار لكل عائلة توفي أحد أفرادها بسبب لقاح كورونا

لجأت الحكومة اليابانية إلى أسلوب تشجيعي لتحفيز إقبال الناس على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تعهدت بدفع 415 ألف دولار للعائلات إذا توفي أحد أفرادها بسبب تلقيه للقاح، حسب تقرير نشرته صحيفة «ذا انديبيندنت» البريطانية.

وجاء القرار بإعلان وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامور عن منح 415.480 دولاراً للعائلات في حال وفاة أحد أفرادها نتيجة تلقِّيه لقاح كورونا، إضافة إلى إمكانية الحصول على مبلغ يغطي نفقات الجنازة يصل إلى ما يعادل 2000 دولار تقريباً.

و قال وزير الصحة الياباني، إن طوكيو ستمنح العائلات مايقارب 47500 دولار كلَّ عامٍ، كتعويض إذا أُصيبَ أحد أفرادها بإعاقةٍ طويلة الأمد نتيجة تلقي جرعة من اللقاح.

تأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية طويلة الأمد، تشمل أيّ نوعٍ من التطعيم، حسب موقع «LBC» الإخباري البريطاني، وجاءت بعد اجتماع لمناقشة الميزانية لوزارة الصحة، وفقاً لوكالة «Kyodo»اليابانية للأنباء.

من جانبه، قال رئيس هيئة التطعيمات في اليابان إن بلاده لا تتلقَّى حالياً سوى جرعات محدودة من لقاح كورونا بسبب قيود العرض.

اعتمدت اليابان لقاح فايزر فقط، وهي تنتظر مزيداً من الجرعات منه، لتطعيم المواطنين وفي مقدمتهم المسنين كأولوية للدولة، وقال وزير الإصلاح الإداري الياباني، تارو كونو في مقابلةٍ مع هيئة الإذاعة اليابانية، الأحد 21 فبراير: «نودُّ أن نبدأ التطعيمات لكبار السن في أبريل، لكن للأسف سيكون عدد الجرعات المُخصَّص لهم محدوداً للغاية في البداية، لذلك نريد البدء ببطء».

وتفاوضت اليابان لتلقي أكثر من 500 مليون جرعة طوَّرَتها شركات الأدوية الغربية، لكن المنظِّمين المحليين وافقوا على لقاحٍ واحدٍ فقط حتى الآن.

تعاني اليابان من صعوبات كبيرة بسبب فيروس كورونا وخاصة مع استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف، في الوقت الذي أعلنت فيه عن بدء حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء 17 فبراير

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفي لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليوناً، بحلول منتصف عام 2021. وقال رئيس برنامج التطعيم تارو كونو: «إن التطبيق الكامل قد يستغرق عاماً».

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 415 ألف حالة إصابة بكورونا، من بينها 7013 وفاة.