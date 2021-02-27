“التعاون الإسلامي” تؤيد بيان السعودية بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول جمال خاشقجي

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين اليوم السبتأ عن تأييده لما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به، حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد العثيمين في بيان الرفض القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة، الواردة في التقرير الذي يخلو من أي أدلة قاطعة.

كما أعرب عن التأييد لجميع الإجراءات القضائية، التي تم اتخاذها ضد مرتكبي الجريمة الذين تم تقديمهم للعدالة، وصدرت بحقهم الأحكام القضائية النهائية.

وأشاد العثيمين بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، وقيادتها تجاه صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الاعتدال والوسطية.