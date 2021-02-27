الاتحاد الكويتي يستقر على برنامج إعداد المنتخب

استقر الاتحاد الكويتي على برنامج إعداد المنتخب الأول، خلال التوقف الدولي القادم، في الفترة من 20 وحتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وقررت اللجنة الفنية، بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، مغادرة الأزرق إلى السعودية يوم 20 مارس، قبل مواجهة الأخضر يوم 25 من الشهر ذاته.

وسيغادر المنتخب الكويتي في اليوم التالي إلى الإمارات، لخوض معسكر قصير، يلعب خلاله مباراة تجريبية ثانية أمام لبنان، يوم 29 مارس.

ومن المنتظر أن تبدأ قائمة الأزرق الموسعة، تلقي تطعيم كورونا، بعد انتهاء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، من أجل تحضيرها للمغادرة، وفقا للشروط المفروضة على المنتخبات، التي تنتظرها استحقاقات خارجية.