ميزة جديدة في تويتر قد تمكّن المستخدمين من الدفع للحسابات التي يحبونها

تعمل “تويتر” على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين دفع رسوم للحسابات التي يتابعونها ويحبونها على المنصة.

وأعلنت الشركة عن الميزة، التي أطلقت عليها اسم “سوبر فولوز” يوم الخميس، حيث أوضحت أنه إذا تم تنفيذها، سيصبح بإمكان المستخدمين الدفع لصانعي المحتوى مقابل الحصول على محتوى إضافي في الصفحة الرئيسية على “تويتر”، بما في ذلك الإعلانات والرسائل الإخبارية الحصرية.

وقالت “تويتر” في عرضها التقديمي عن الميزة: “نحن نعيد التفكير في الحوافز ونستكشف الحلول لتقديم نماذج حوافز مالية للمبدعين والناشرين ليحصلوا على دعم مباشر من جمهورهم”.

كما صرح متحدث باسم الشركة لـCNN أن ميزة “سوبر فولوز” غير متاحة بعد ولكن “تويتر” سيكون لديه المزيد من المعلومات التي يمكن مشاركتها في الأشهر القادمة.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي تستكشف خيارات الاشتراك في الأشهر الأخيرة، في محاولة لكسب المال من مستخدميها والتنويع بما يتخطى أعمالها الإعلانية الأساسية. كما أعلنت الشهر الماضي عن استحواذها على شركة النشرات الإخبارية “ريفيو”.

وأصبح مفهوم المستخدمين الذين يدفعون مقابل المحتوى الحصري من المبدعين شائعاً بشكل متزايد مع ظهور منصات مثل “أونلي فانز” و”سابستاك”.

وكانت قد أعلنت “تويتر” يوم الخميس أيضاً عن أهداف نمو طموحة للسنوات القليلة المقبلة، قائلة إنها تهدف إلى مضاعفة إيراداتها السنوية إلى 7.5 مليار دولار بحلول نهاية العام 2023، والذي تهدف بحلوله أيضاً الوصول إلى 315 مليون مستخدم نشط يومياً أو تجاوزهم، مقارنة بـ192 مليون مستخدم على المنصة حالياً.