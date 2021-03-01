السجن 3 سنوات لـ”ساركوزي” بتهم فساد واستغلال النفوذ

أدانت محكمة فرنسية الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بتهم فساد في قضية “تنصت”، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، ليصبح بذلك ثاني رئيس فرنسي يُحاكم ويُدان في عهد الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك.

رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس، كريستين مي؛ أدانت في قرارها، الرئيس السابق بجرائم فساد واستغلال النفوذ المتهم بها، حيث سبق وطالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن الرئيس السابق مدة أربع سنوات، اثنتان منهما نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد “تضررت” بسبب هذه القضية ذات التأثير “المُدمّر”.

وسيواجه ساركوزي محاكمة ثانية في 17 مارس الجاري ، في القضية المعروفة باسم “بيغماليون”، والمتعلّقة بتلقي أموال من النظام الليبي السابق، لتغطية نفقات حملته الرئاسية في عام 2012.