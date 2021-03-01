اتحاد الصالونات وجمعية المحامين ينظمان غدا مؤتمرا حول تداعيات “الإغلاق القسري”

يقيم الاتحاد الكويتي للصالونات وجمعية المحامين الكويتية مؤتمرا صحافيا غدا الثلاثاء 2 الجاري الساعة 8 مساء بخصوص تداعيات الإغلاق القسري وغياب الدعم الحكومي عن العديد من الأنشطة.

وسيشارك في المؤتمر كل من: الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية رواد الأعمال الكويتية واتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتجمع حضانات الكويت واتحاد الاستشارات والتدريب والجمعية الاقتصادية الكويتية والاتحاد الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأندية الصحية والقطاع الصناعي والمسرح والإنتاج الفني وقطاع الأغذية واتحاد السياحة والسفر.