العربي .. “المتصدر”

تصدر نادي العربي، اليوم الاثنين، ترتيب بطولة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم (إس.تي.سي) بعد تغلبه على نظيره النصر بهدف نظيف في اختتام منافسات الجولة الخامسة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد في المواجهة التي احتضنها استاد علي صباح السالم عن طريق لاعب العربي أحمد الصالح في الدقيقة 70 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة منفردا بصدارة الترتيب.

وبنهاية لقاءات الجولة الخامسة جاء القادسية والنصر في المركزين الثاني والثالث بـ 10 نقاط لكل منهما – بفارق الأهداف – ثم الساحل والكويت في المركزين الرابع والخامس بسبع نقاط وبفارق الأهداف أيضا.

وحل السالمية سادسا برصيد ست نقاط وشغل كاظمة والفحيحيل المركزين السابع والثامن بخمس نقاط – بفارق الأهداف – وجاء الشباب تاسعا بأربع نقاط وأخيرا خيطان في المركز العاشر بنقطتين.