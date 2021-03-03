“التربية”: مهلة أسبوعين للمعلمين البدون لتجديد بطاقاتهم أو إنهاء خدماتهم

عقد مجلس الوكلاء في وزارة التربية، اجتماعاً برئاسة وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا والامور التربوية .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة، ان الاجتماع بحث تقرير جهاز الأداء الحكومي مشددةً على ضرورة التزام جميع القطاعات بالشروط وتلافي الملاحظات والتجاوزات وإحالة جميع المخالفات المالية الواردة فيه إلى التحقيق .

واضافت المصادر انه تم كذلك خلال الاجتماع الى بحث قضية المعلمين العالقين في الخارج مطالباً بفرزهم وحصر أعدادهم لإتخاذ قراراً بشأنهم مشيراً في الوقت نفسه إلى حصر أعداد المعلمين “البدون” المنتهية بطاقاتهم الأمنية تمهيداً لإصدار قرار بإنهاء خدماتهم بعد منحهم فترة لتجديدها لا تتجاوز أسبوعين .

المصدر: الأنباء