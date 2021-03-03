صحيفة : رفع تجميد حسابات “المشاهير”.. في الطريق

ذكرت صحيفة “القبس” أن قراراً سيصدر خلال أيام لرفع التجميد عن حسابات «المشاهير»،الذين طالهم ذلك الإجراء في صيف العام الماضي، بسبب التحقيقات بشأن شبهات «غسل أموال» وتضخم أرصدة.

وأكد المصدر أنه بعد أكثر من نصف عام من التحقيقات والتحريات من قبل الأجهزة المختصة، فإن قضايا «المشاهير» في طريقها إلى الحفظ.

وكانت النيابة العامة قررت منذ يوليو الماضي، وبشكل متتابع، تجميد حسابات عشرات المشاهير، ممن دارت حولهم شبهات في «غسل الأموال»، وشمل التجميد أيضاً عقارات لهم.

وقرر النائب العام ضرار العسعوسي، اليوم الأربعاء، رفع التحفظ على أموال وحسابات شركة «بوتيكات» لدى كافة البنوك المحلية، وذلك بعد مرور أكثر من 8 أشهر من صدور قرار تجميد الأموال في يوليو 2020، وطلب من بنك الكويت المركزي، التعميم على كافة البنوك المحلية والجهات المعنية بتنفيذ القرار.