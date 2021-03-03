محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 04 مارس 2021

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
04 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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