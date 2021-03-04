‏وزير الداخلية ترأس اجتماعاً لـ”الدفاع المدني” للوقوف على جاهزية احتمالات فرض الحظر

ترأس ‏وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي اجتماعاً لـ«الدفاع المدني» للوقوف على جاهزية احتمالات فرض الحظر الجزئي أو الكلي.

وعقد الاجتماع بحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام نائب رئيس اللجنة، وأعضائها من مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.

ورحب وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني بالحضور، منوها بجهودهم، مشددا على أهمية تكريس كافة الإمكانيات البشرية والصحية لمواجهة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة الإخوة المواطنين والمقيمين.

واستعرض مع أعضاء اللجنة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة، مطالباً إياها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحث على أهمية تفعيل الخطط التوعوية والإرشادية لتوجيه المواطنين والمقيمين ودحض الشائعات وتفنيد الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال المواقع الرسمية للجهات الحكومية.