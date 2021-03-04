الداهوم: الوزراء غابوا عن اجتماع “الميزانيات” بحجة القسم

قال مقرر لجنة الميزانيات النائب بدر الداهوم انه تم رفع اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً ان يناقش “مرسوم التحاسب” بسبب عدم وجود الوزراء المختصين، بحجة أنهم لم يقسموا في قاعة عبدالله السالم، بالتالي لم يحضروا ، مؤكداً ان هذه الخطوة مخالفة للدستور، إذ ان قسمهم داخل قاعة عبدالله السالم هو من أجل تمكينهم من ممارسة أعمالهم داخل القاعة كأعضاء في المجلس التشريعي، اما كصفتهم تنفيذيين فهي موجودة منذ القسم أمام صاحب السمو الأمير.

وأعلن الداهوم ان اللجنة ستوجه الدعوة إلى رئيس الحكومة والوزراء المختصين والنواب كافة إلى اجتماع تعقده الأربعاء المقبل لمناقشة ما يتردد عن وجود عجز في الميزانية، مؤكدا ان اللجنة لا ترى وجود عجز حقيقي.

وأضاف ان هناك أرباحاً محتجزه تفوق المليارات، كان يجب على الجهات المختصة توريدها إلى ميزانيات الدولة وتسد العجز ولا نحتاج ان نذهب إالى صندوق الأجيال القادمة، ولا الى الدين العام.

وقال نتمنى من سمو الرئيس ان يبدي التعاون في هذا الجانب ويشرح للشعب الكويتي وممثلي الامه اسباب العجز، ولماذا لم يتم توريد الارباح المحتجزة لسد الخلل والعجز المالي ولا نذهب للصناديق السيادية التي لسنا بحاجة الى الذهاب اليها سواء صندوق الاجيال القادمة او الاقتراض بالدين العام .