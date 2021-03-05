“الداخلية” تحدد الجهات المستثناة من قرار حظر التجول الجزئي

أعلنت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية قائمة بأسماء الجهات المستثناة من قرار حظر التجول الجزئي في البلاد.
وجاءت القائمة كالتالي:
– الوزراء
– رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة
– وزارة الصحة
– القضاة والنائب العام والمحامون العامون ( مساعدو النائب العام) ومدراء النيابة ووكلاء النيابية
– الجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام (باللباس العسكري)
– مهندسو وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري
– الموظفون العاملون بوزارة الكهرباء والماء الموظفون العاملون على العقود التشغيلية (مقاولون)
– العاملون بمؤسسة المواني الكويتية (تعتمد هوية العمل)
– العاملون بالخطوط الجوية الكويتية ( طيارون – مضيفون – مهندسون) مقدمو الخدمات الأرضية (وفق الكشف المرفق)
– موظفو الإدارة العامة للطيران المدني والعاملون بشركات الطيران مقدمو الخدمات الأرضية بمطار الكويت (وفق الكشف المرفق)
– الادارة العامة للجمارك ( حاملو هوية الباركود الأمني )
– الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة الحالات الصحية الطارئة
– جميع العاملين بالمستشفيات الخاصة والمختبرات الطبية
– الشركات العاملة بالتفريغ والشحن والتخليص الجمركي بالمواني
– العاملون بطيران الجزيرة ( طيارون – مضوفين فنيون – مقدمو الخدمات الأرضية ) (وفق الكشف المرفق)
– المسافرون ( مغادرون / قادمون ) يسمح لشخص واحد فقط لمرافقة المسافر وللتوصيل
– الأئمة و المؤذنون ( تعتمد هوية العمل)
– العاملون بشركات المقاولات المتعاقدة مع وزارة الأشغال وهيئة الطرق والنقل البري (تعتمد هوية العمل )
– مدراء ومراقبو مشاريع شركات النظافة
– عمال شركات النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت آليات النظافة ( المكابس – الكناسات)
– مغسلو الموتى وحفارو القبور
– عموم الموردين للمواد الغذائية والخضراوات والمواد الاستهلاكية للجمعيات التعاونية
– السماح للمركبات الخاصة بنقل الخضار والفاكهة من مزارع العبدلي والوفرة الى الجمعيات التعاونية
– العاملين بشركة وافر ( الفرضة) للخدمات التسويقية- شركة المطاحن والدقيق والمخابز الكويتية الشركة الكويتية للتموين
– محطات ضخ المياه المتواجدة بالمناطق لجميع المحافظات والعاملين بها – تكون الحركة للتناكر فقط
– تناكر المجاري (سحب الصرف الصحي) التي لديها عقود مع جهات حكومية.
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