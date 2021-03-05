“الداخلية” تحدد الجهات المستثناة من قرار حظر التجول الجزئي

أعلنت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية قائمة بأسماء الجهات المستثناة من قرار حظر التجول الجزئي في البلاد.

وجاءت القائمة كالتالي:

– الوزراء

– رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة

– وزارة الصحة

– القضاة والنائب العام والمحامون العامون ( مساعدو النائب العام) ومدراء النيابة ووكلاء النيابية

– الجيش الكويتي والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام (باللباس العسكري)

– مهندسو وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري

– الموظفون العاملون بوزارة الكهرباء والماء الموظفون العاملون على العقود التشغيلية (مقاولون)

– العاملون بمؤسسة المواني الكويتية (تعتمد هوية العمل)

– العاملون بالخطوط الجوية الكويتية ( طيارون – مضيفون – مهندسون) مقدمو الخدمات الأرضية (وفق الكشف المرفق)

– موظفو الإدارة العامة للطيران المدني والعاملون بشركات الطيران مقدمو الخدمات الأرضية بمطار الكويت (وفق الكشف المرفق)

– الادارة العامة للجمارك ( حاملو هوية الباركود الأمني )

– الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة الحالات الصحية الطارئة

– جميع العاملين بالمستشفيات الخاصة والمختبرات الطبية

– الشركات العاملة بالتفريغ والشحن والتخليص الجمركي بالمواني

– العاملون بطيران الجزيرة ( طيارون – مضوفين فنيون – مقدمو الخدمات الأرضية ) (وفق الكشف المرفق)

– المسافرون ( مغادرون / قادمون ) يسمح لشخص واحد فقط لمرافقة المسافر وللتوصيل

– الأئمة و المؤذنون ( تعتمد هوية العمل)

– العاملون بشركات المقاولات المتعاقدة مع وزارة الأشغال وهيئة الطرق والنقل البري (تعتمد هوية العمل )

– مدراء ومراقبو مشاريع شركات النظافة

– عمال شركات النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت آليات النظافة ( المكابس – الكناسات)

– مغسلو الموتى وحفارو القبور

– عموم الموردين للمواد الغذائية والخضراوات والمواد الاستهلاكية للجمعيات التعاونية

– السماح للمركبات الخاصة بنقل الخضار والفاكهة من مزارع العبدلي والوفرة الى الجمعيات التعاونية

– العاملين بشركة وافر ( الفرضة) للخدمات التسويقية- شركة المطاحن والدقيق والمخابز الكويتية الشركة الكويتية للتموين

– محطات ضخ المياه المتواجدة بالمناطق لجميع المحافظات والعاملين بها – تكون الحركة للتناكر فقط

– تناكر المجاري (سحب الصرف الصحي) التي لديها عقود مع جهات حكومية.