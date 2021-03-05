480 وافدا خرجوا من سوق العمل أمس

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة خروج نحو 480 وافدا ووافدة من سوق العمل أمس (4 مارس).

جاء ذلك بعد ارتفاع عدد الملغى أذونات عملهم خلال الفترة من 12 يناير إلى 3 مارس من 18775 وافدا ووافدة، مقابل 19255 وافدا ووافدة حتى 4 مارس الجاري.

وجاء عدد من ألغيت أذونات عملهم لوفاة العامل حتى 4 مارس نحو878 شخصا، بالإضافة إلى 449 الغيت اذونات عملهم للتحويل إلى التحاق بعائل أو خدم أو كفيل نفسه،و11896 عامل الغيت اذونات عملهم لسقوط الاقامة خارج البلاد، و6032 الغي اذن عملهم نهائي للسفر.