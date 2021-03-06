أول تغريدة “تويتر” معروضة للبيع.. وعروض الشراء سخية جدا

يسعى مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ورئيسه التنفيذي، جاك دورسي، إلى بيع أول تغريدة قام بمشاركتها على المنصة، من خلال تقنية تعرف بـ”إن إف تي”.

ويريد دورسي أن يبيع التغريدة بمثابة “بضاعة رقمية”، أو ما بات يعرف بـ”NFT” أي “رمز غير قابل للاستبدال”.

وفي حال شراء هذه التغريدة التي كتبت قبل 15 عاما، فإن الشخص الذي سيشتريها سيحصل على شهادة تحقق منها، إلى جانب توقيع من رئيسها جاك دورسي.

وشاعت فكرة بيع السلع الرقمية، مؤخرا، على شبكة الإنترنت، سواء تعلق الأمر بصور أو بالأغاني وعناصر من ألعاب الفيديو.

والتدوينة المعروضة للبيع مقتضبة للغاية ولا تقول شيئا مذهلا، فهي مجرد إخبار يقول فيه دورسي “أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي”.

وستظل هذه التغريدة معروضة أمام كافة زوار موقع تويتر، طالما أن جاك دورسي لا يعارض ذلك.

وقوبل عرض مؤسس “تويتر” بحماس واسع، وزاد المبلغ المعروض لأجل الشراء على نصف مليون دولار في فترة وجيزة.

وتسمح هذه الصيغة بشراء ملكية أشياء رقمية، ويوضح الخبراء أن الأمر شبيه بشراء توقيع من شخص شهير.

ويشبه هذا الأمر شراء توقيع، لأن هذا المحتوى الذي يتم شراؤه يظل متاحا أمام باقي مستخدمي الإنترنت، ولا يحصل الشخص المشتري على امتياز من ناحية التصرف.

ويتم عرض هذه السلع الرقمية للبيع والشراء على منصة تعرف بـ”فالوبلز”.