عبدالكريم الكندري: إحالتنا للنيابة بعد موافقة وزير الداخلية ودون منع توافد الجمهور يجعله مسؤولا

قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن إحالتنا إلى النيابة بوجود موافقة من وزير الداخلية بعقد المؤتمر وتواجد عناصره بالمكان دون منع توافد الجمهور يجعل منه مسؤولا.

وتابع: “تعبير رئيس الحكومة عن ارتياحه لجلسة الافتتاح دون تقديم وزيره بلاغاً بحق من تجمهر يجعل منه متواطئا، أحترم القانون لكن لا أحترم من يطبقه بتمايز”.