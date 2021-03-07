برلمان

العتيبي لوزير الداخلية: بأي صفة اجتمعت معنا والقرار في مكان آخر

منذ 8 ثواني
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قال النائب خالد العتيبي حول إحالة المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم للنيابة، إننا
“حفاظاً على صحة الناس ‏قدرنا هذا الأمر مع الأخوة النواب وتم تغيير الوقفة التضامنية الى مؤتمر صحافي”، وأضاف متوجها لوزير الداخلية: “‏خرجت من الاجتماع شاكراً ومثمناً ومقدراً هذا الموقف. ‏لايهمنا الإحالة للنيابة فنحن مع تطبيق القانون ‏مايهمنا هو أن نعرف بأي صفة اجتمعت معنا والقرار في مكان آخر”.

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