العتيبي لوزير الداخلية: بأي صفة اجتمعت معنا والقرار في مكان آخر

قال النائب خالد العتيبي حول إحالة المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم للنيابة، إننا

“حفاظاً على صحة الناس ‏قدرنا هذا الأمر مع الأخوة النواب وتم تغيير الوقفة التضامنية الى مؤتمر صحافي”، وأضاف متوجها لوزير الداخلية: “‏خرجت من الاجتماع شاكراً ومثمناً ومقدراً هذا الموقف. ‏لايهمنا الإحالة للنيابة فنحن مع تطبيق القانون ‏مايهمنا هو أن نعرف بأي صفة اجتمعت معنا والقرار في مكان آخر”.