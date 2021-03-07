قال النائب خالد العتيبي حول إحالة المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم للنيابة، إننا
“حفاظاً على صحة الناس قدرنا هذا الأمر مع الأخوة النواب وتم تغيير الوقفة التضامنية الى مؤتمر صحافي”، وأضاف متوجها لوزير الداخلية: “خرجت من الاجتماع شاكراً ومثمناً ومقدراً هذا الموقف. لايهمنا الإحالة للنيابة فنحن مع تطبيق القانون مايهمنا هو أن نعرف بأي صفة اجتمعت معنا والقرار في مكان آخر”.
العتيبي لوزير الداخلية: بأي صفة اجتمعت معنا والقرار في مكان آخر
قال النائب خالد العتيبي حول إحالة المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم للنيابة، إننا
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