سبر أكاديميا

“التطبيقي”: تمديد فترة التقديم لوظيفة عضو هيئة تدريس حتى 15 أبريل

منذ 10 ساعات
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أعلن مدير إدارة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام عن تمديد فترة التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في كليات التربية الأساسية والدراسات التجارية والتمريض ومركز اللغات حتى نهاية يوم الخميس 15 أبريل المقبل، مبينا أن التمديد جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأهاب الفجام بالراغبين في التقدم ضرورة قراءة الشروط الواجب توافرها وإرسال المستندات المطلوبة كاملة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، مضيفا إن الطلبات غير المكتملة لن يتم النظر فيها.

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