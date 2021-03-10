“مشروع العودة” ينطلق في 7 مساء بخطة تستهدف قطاعات مختلفة

تنطلق، في الساعة السابعة من مساء اليوم، حملة مشروع العودة والتي تتضمن حملة شاملة بالأفكار والحلول يقدمها مجموعة من الاكاديميين الذين اعدوا ورقة تقييم علمية حول تعامل الدولة مع جائحة (كوفيد_ 19 ) خلال عام كامل في مختلف القطاعات (المعلومات – الصحة – التعليم – الاعلام – الاقتصاد) وتضم الورقة محتوى تقييميا شاملا مكتوبا بطريقة علمية مزودا بالحلول المناسبة من أجل العودة للحياة الطبيعية إلى جانب تقديم أفكار تساعد للعودة بطريقة علمية بعيدا عن السياسة.

وقال منسق الحملة الدكتور ناصر المجيبل إن الحملة تضم مجموعة من الاكاديميين الذين ساهموا في وضع الحلول تساعد وتساهم في مشروع العودة للحياة الطبيعية مؤكدا أن الحملة تحوي معالجات وحلولا وتم التركيز على الاعلام بشكل أساسي وهو عمل تطوعي من مجموعة من الشباب.

وحول رأيه في التفاعل المجتمعي مع حملة العودة لمقاعد الدراسة قال المجيبل إن التفاعل مع حملة العودة للتعليم كان مخيفا وكبيرا من الجميع وحظي بانتشار واسع لأن التعليم مرتبط بكل بيت، لافتا إلى أن حملة اليوم ستكون شاملة وهي نتاج لعمل دؤوب منذ شهر.

وشدد المجيبل على أن الحملة ليس لها طابع سياسي فهي عمل وطني وحملة أكاديمية فنية حتى مقاطع الفيديو الخاصة بالحملة لا تعتمد على الظهور الشخصي بل تقديم الرسالة التي تساعد على العودة وهناك مجموعة من الاكاديميين شاركوا في الحملة من بينهم الدكتور وخبير الاقتصاد جاسم السعدون إلى جانب منسق الحملة الدكتور حمد الياسين.