حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 11 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
11 مارس 2021
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4   قدم.
أضف تعليق