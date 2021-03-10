محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 11 مارس 2021

منذ 7 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
11 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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