تأجيل تلقائي لاختبارات الطلبة الكويتين الذين لم يحضروا إلى الجامعات المصرية

طمأن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية الطلبة الكويتين الدارسين في مختلف الجامعات المصرية الذين لم يقوموا بتأجيل اختباراتهم ولم يحضروا إلى الجامعات المصرية فإنها تعتبر مؤجلة تلقائيا.

وقال أمين صندوق الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية د. ناصر منيف العتيبي، أن الاتحاد تواصل مع رئيس المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة د. احمد المطيري حول مصير الطلبة الذين لم يتقدموا بطلب تأجيل اختباراتهم في الجامعات المصرية لدى المكتب الثقافي ولم يحضروا لأداء الاختبارات، فإنه سيتم تأجيل الاختبارات للطلبة الكويتين تلقائياً.

واشار العتيبي لـ «الجريدة» إلى أن الاتحاد على متابعة مستمرة مع المكتب الثقافي ومعرفة اوضاعهم ومصيرهم في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها دول العالم، لافتا إلى أن المكتب الثقافي يقدر ظروف الطلبة الذين لم يحضروا لاداء الاختبارات في ظل أزمة كورونا وصعوبة التنقل والطيران بين المطارات والاغلاقات المتكررة.

واضاف العتيبي، أن أبواب الاتحاد مفتوحة لجميع الطلبة في الجامعات المصرية، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الدراسين في حياتهم الدراسية.