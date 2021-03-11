“الصحة”: لم نرصد حتى الآن أي آثار جانبية غير متوقعة للقاحي فايزر وأكسفورد

أكد فريق عمل ترصد الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 في وزارة الصحة عن متابعته المستمره لكافه المستجدات المحلية و العالميه التي تخص سلامة ومأمونية لقاحات كوفيد-19.

وعن التعليق المؤقت الذي قامت به السلطات الصحية في الدنمارك والنمسا للقاح أكسفورد-أسترازنكا للتحقق من بعض حالات تجلط بالدم التي تم رصدها، أوضح الفريق بأن هذا الإجراء يعتبر إجراءً روتينيا واحترازيا تقوم به الجهات الصحية في حال حدوث أي أعراض غير متوقعه لحين الانتهاء من التحقق من سبب هذه الأحداث. وقد أعلنت السلطات الصحية بالدنمارك والنمسا واللجنة المعنية بمتابعة سلامه اللقاحات بالاتحاد الاوروبي أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل او علاقة سببية بين اللقاح وحالات تجلط الدم التي تم رصدها.

كما يؤكد فريق عمل ترصد الآثار الجانبية للقاح كوفيد على أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات لجلطات بالدم أو أي حالات وفاة مرتبطة بلقاحات كوفيد-19 في دولة الكويت.

ويقوم فريق عمل ترصد الآثار الجانبية للقاح كوفيد-19 بالمتابعةالحثيثة والمستمرة لسلامة اللقاحات وتقييم الآثار الجانبية التي يتم الإبلاغ عنها ومتابعتها والتحقق منها وفقا» للمعايير العالمية، ويطمئن الفريق المختص جميع المواطنين والمقيمين بأنه حتى الآن الآثار الجانبية التي تم رصدها للقاحي فايزر وأكسفورد هي أعراض جانبية متوقعه وغير خطيرة ولله الحمد.