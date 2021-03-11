وفيات يوم الخميس 11 مارس 2021

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12 مارس، 2021
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رياضة
روسيا 2018
سان جيرمان يتجاوز شبح برشلونة ويبلغ دور الثمانية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“لم يعد أولوية”.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورتو يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا
منذ يومين
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لابورتا يحصد أغلب الأصوات في الفرز الأولي لانتخابات برشلونة
منذ 4 أيام
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اقتصاد
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“التجارة” ترفع سقف استيراد السيارات إلى 10 سنوات من سنة الصنع
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يطلق شركة “السودة للتطوير” باستثمارات تتجاوز 933ر2 مليار دولار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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تحقيقات
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شعراء سبر
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كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
سان جيرمان يتجاوز شبح برشلونة ويبلغ دور الثمانية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“لم يعد أولوية”.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورتو يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا
منذ يومين
أضف تعليق
لابورتا يحصد أغلب الأصوات في الفرز الأولي لانتخابات برشلونة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“التجارة” ترفع سقف استيراد السيارات إلى 10 سنوات من سنة الصنع
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يطلق شركة “السودة للتطوير” باستثمارات تتجاوز 933ر2 مليار دولار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
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