حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا إلى شمالية غربية شديدة السرعة لاحقا 15 – 70 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار لاحقا .
ليلاً:
مائل للبروده الى بارد و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 20 – 60 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل تتحول إلى هائج الموج لاحقا
– ارتفاع الموج:
3 – 8 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى هائج الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 8   قدم.
أضف تعليق