محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 مارس 2021

منذ 5 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
12 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا إلى شمالية غربية شديدة السرعة لاحقا 15 – 70 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار لاحقا .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 20 – 60 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل تتحول إلى هائج الموج لاحقا

– ارتفاع الموج:

3 – 8 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى هائج الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 8 &#160 قدم.

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