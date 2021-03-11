حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا إلى شمالية غربية شديدة السرعة لاحقا 15 – 70 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار لاحقا .



ليلاً:

مائل للبروده الى بارد و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 20 – 60 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 32°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل تتحول إلى هائج الموج لاحقا

– ارتفاع الموج:

3 – 8 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى هائج الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 8 قدم.