وفيات يوم الجمعة 12 مارس 2021

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13 مارس، 2021
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رياضة
روسيا 2018
الكويت تستضيف الجولات المتبقية من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المشتركة
منذ 46 دقيقة
أضف تعليق
سان جيرمان يتجاوز شبح برشلونة ويبلغ دور الثمانية
منذ يومين
أضف تعليق
“لم يعد أولوية”.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟
منذ يومين
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بورتو يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ يومين
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“التجارة” ترفع سقف استيراد السيارات إلى 10 سنوات من سنة الصنع
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يطلق شركة “السودة للتطوير” باستثمارات تتجاوز 933ر2 مليار دولار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الكويت تستضيف الجولات المتبقية من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المشتركة
منذ 46 دقيقة
أضف تعليق
سان جيرمان يتجاوز شبح برشلونة ويبلغ دور الثمانية
منذ يومين
أضف تعليق
“لم يعد أولوية”.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟
منذ يومين
أضف تعليق
بورتو يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ يومين
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“التجارة” ترفع سقف استيراد السيارات إلى 10 سنوات من سنة الصنع
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يطلق شركة “السودة للتطوير” باستثمارات تتجاوز 933ر2 مليار دولار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
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